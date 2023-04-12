Как изменились цены на свинину в супермаркетах перед Пасхой

Средняя цена килограмма охлажденной свинины в марте составила 180,3 грн/кг, что на 2,1% или 3,7 грн/кг выше февральского показателя.

Об этом сообщают аналитики Ассоциации "Свиноводы Украины" по итогам ежемесячного мониторинга национальных торговых сетей.

Так, наиболее заметное подорожание коснулось более бюджетных лопатки и тазобедренной части, средняя цена которых в марте выросла на 7,5 грн/кг и 5,7 грн/кг против февральской отметки (+4,5% и 3,7% соответственно).

Кроме того, на 3,5% подорожала корейка, цена которой прибавила 6,8 грн/кг в среднем и вернулась к октябрьскому уровню. Остальные части ограничились приростом в пределах 0,5-2%.

При этом динамика цен на рынке живца свиней и на полках мясных прилавков в этом месяце довольно разная.

"Ранняя Пасха, минимальные объемы импорта и существенное снижение цен в феврале способствовали более оперативному восстановлению цен на свиней убойных кондиций в марте. Поэтому уже в середине марта средневзвешенная цена на свинину живой массой пересекла отметку 73 грн/кг, ниже которой не опускалась до конца месяца и находилась на относительно устойчивом уровне с колебанием в пределах 1%. Цены на охлажденные свиные полуфабрикаты, напротив, не прекратили восходящего движения, продолжив его и в начале апреля, однако уже при аналогичном изменении цен закупки", - отмечают в АСУ.

Аналитики отраслевого объединения добавляют, что на 2% в марте подорожала и курятина – до 124,55 грн/кг.

"Двухпроцентное удорожание свинины и курятины в сетях национальных супермаркетов соответствует темпам прироста цен на продукты питания и безалкогольные напитки по сравнению с февралем", - комментируют аналитики АСУ.

Напомним, Украина снизила импорт свинины на треть. Поставки охлажденного и мороженого свиней в марте составили 503 тонн или 949 тысяч долларов в денежном эквиваленте.

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