Як змінилися ціни на свинину в супермаркетах перед Великоднем

Середня ціна кілограму охолодженої свинини у березні склала 180,3 грн/кг, що на 2,1% чи 3,7 грн/кг вище за лютневий показник.

Про це повідомляють аналітики Асоціації "Свинарі України" за підсумками щомісячного моніторингу національних торгівельних мереж.

Так, найпомітніше подорожчання торкнулося бюджетніших лопатки та тазостегнової частини, середня ціна яких у березні зросла на 7,5 грн/кг та 5,7 грн/кг проти лютневої позначки (+4,5% та 3,7%, відповідно).

Крім того, на 3,5% подорожчала корейка, ціна якої додала 6,8 грн/кг у середньому та повернулася до жовтневого рівня. Решта частин обмежилися приростом в межах 0,5-2%.

При цьому, динаміка цін на ринку живця свиней та на полицях м’ясних прилавків цього місяця досить різниться.

"Ранній Великдень, мінімальні обсяги імпорту та істотне зниження цін у лютому сприяли оперативнішому відновленню цін на свиней забійних кондицій у березні. Тож вже в середині березня середньозважена ціна на свинину живою масою перетнула позначку 73 грн/кг, нижче якої не опускалася до кінця місяця та перебувала на відносно сталому рівні з коливанням в межах 1%. Ціни на охолоджені свинячі напівфабрикати, навпаки, не припинили висхідного руху, продовживши його і на початку квітня, проте вже за аналогічної зміни цін закупівлі",― зауважують в АСУ.

Аналітики галузевого об’єднання додають, що на 2% у березні подорожчала і курятина ― до 124,55 грн/кг.

"Двовідсоткове здороження свинини та курятини у мережах національних супермаркетів відповідає темпам приросту цін на продукти харчування та безалкогольні напої порівняно з лютим",― коментують аналітики АСУ.

Нагадаємо, Україна зменшила імпорт свинини на третину. Поставки охолодженого та мороженого м’яса свиней у березні склали 503 тонн чи 949 тисяч доларів у грошовому еквіваленті.

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