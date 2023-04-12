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Як змінилися ціни на свинину в супермаркетах перед Великоднем
Середня ціна кілограму охолодженої свинини у березні склала 180,3 грн/кг, що на 2,1% чи 3,7 грн/кг вище за лютневий показник.
Про це повідомляють аналітики Асоціації "Свинарі України" за підсумками щомісячного моніторингу національних торгівельних мереж.
Так, найпомітніше подорожчання торкнулося бюджетніших лопатки та тазостегнової частини, середня ціна яких у березні зросла на 7,5 грн/кг та 5,7 грн/кг проти лютневої позначки (+4,5% та 3,7%, відповідно).
Крім того, на 3,5% подорожчала корейка, ціна якої додала 6,8 грн/кг у середньому та повернулася до жовтневого рівня. Решта частин обмежилися приростом в межах 0,5-2%.Підписуйтеся на наш YouTube канал
При цьому, динаміка цін на ринку живця свиней та на полицях м’ясних прилавків цього місяця досить різниться.
"Ранній Великдень, мінімальні обсяги імпорту та істотне зниження цін у лютому сприяли оперативнішому відновленню цін на свиней забійних кондицій у березні. Тож вже в середині березня середньозважена ціна на свинину живою масою перетнула позначку 73 грн/кг, нижче якої не опускалася до кінця місяця та перебувала на відносно сталому рівні з коливанням в межах 1%. Ціни на охолоджені свинячі напівфабрикати, навпаки, не припинили висхідного руху, продовживши його і на початку квітня, проте вже за аналогічної зміни цін закупівлі",― зауважують в АСУ.
Аналітики галузевого об’єднання додають, що на 2% у березні подорожчала і курятина ― до 124,55 грн/кг.
"Двовідсоткове здороження свинини та курятини у мережах національних супермаркетів відповідає темпам приросту цін на продукти харчування та безалкогольні напої порівняно з лютим",― коментують аналітики АСУ.
Нагадаємо, Україна зменшила імпорт свинини на третину. Поставки охолодженого та мороженого м’яса свиней у березні склали 503 тонн чи 949 тисяч доларів у грошовому еквіваленті.
Джерело фото: ua.depositphotos.com