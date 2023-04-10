В Україні впав попит на молочні продукти

Знижуються ціни всіх біржових товарів, молоко й знежирене молоко на споті не потрібне. Експорт слабкий, склади заповнені, попит на свіжі молочні продукти на внутрішньому ринку знизився за напередодні Великодня.

Про це йдеться в матеріалі "Інфагро".

Зазначається, що на молочному ринку ЄС минулі тижні також були неактивними. Мінусовий результат індекса цін на молочну продукцію Global Dairy Trade (GDT) та передсвяткові плани операторів вплинули на те, що молоко на споті тримається низьких позначок (під 30 євроцентів в базових показниках, прийнятих в Україні), а вартість сухого молока та масла на тижні 3-7 квітня знизилася.

Але для українських виробників є й позитив – первинний ринок сирого молока продовжує триматися на високих вартісних позначках.

Тренди порівняння з ЄС незмінні: в ЄС невигідно виробляти сухе молоко та масло з молока первинного ринку, але вигідно з сировини вторинного ринку (споту), в Україні – маржа від’ємна в будь-якому варіанті.

На тижні 3-7 квітня різниця вартості українського сирого молока на споті проти ЄС складає +20% (попередній тиждень також +20%), різниця ЕМ СЗМ/масло складає -17% (попередній тиждень -20%).

Еквівалент молока (ЕМ) – перерахунок актуальної (спотової) вартості біржових молочних товарів в еквівалент базового кілограма сирого молока, з урахуванням витрат і норм виробництва даних товарів.

Нагадаємо, що вартість експорту молочної продукції зі США у 2022 році перевищила показники 2021 року на 25%, побивши рекорди. Зазначається, що у 2022 році експорт молочної продукції США склав 9,5 млрд доларів, порівняно з 7,6 млрд доларів у 2021 році. Обсяг експорту склав 2,82 млн метричних тонн порівняно з 2,67 млн метричними тоннами у 2021 році.