В Україні можуть знизити ПДВ на молоко, запровадивши внесок на просування "молочки" для переробників і імпортерів

Група депутатів Верховної Ради на чолі з заступником голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олександром Ковальчуком пропонує парламенту знизити ставку податку на додану вартість на молоко і молочні продукти до 10%, а також запровадити внеску на галузеве фінансування програм просування молочної продукції.

Відповідні законопроекти №9161, №9162 та №9163 були внесені до парламенту 31 березня. Зокрема, перший з них передбачає встановлення ПДВ у 10% на постачання та ввезення в Україну наступних продуктів:

- молока та вершків, незгущених та без додання цукру чи інших пiдсолоджувальних речовин;

- молока та вершків, згущених та з доданням цукру чи інших пiдсолоджувальних речовин;

- маслянки, коагульованих молока та вершків, йогурту, сметани, кефіру та інших ферментованих або сквашених (бактеріальними заквасками) молока та вершків, згущених або незгущених, з доданням або без додання цукру чи інших пiдсолоджувальних речовин, ароматизованих чи неароматизованих, з доданням або без додання фруктів, горіхів чи какао;

- молочної сироватки, згущеної або незгущеної, з доданням чи без додання цукру чи інших пiдсолоджувальних речовин;

- продуктів, що складаються з натуральних компонентів молока, з доданням чи без додання цукру чи інших пiдсолоджувальних речовин;

- масла вершкового;

- сирів всіх видів i кисломолочного сиру.



Законопроект №9163 передбачає запровадження внеску на галузеве фінансування програм просування молочної продукції (товарів за кодами УКТЗЕД 0401-0406), який має сплачуватися при введенні в обіг молочної продукції переробними підприємствами та імпортерами.

Отримувачем та розпорядником внеску має бути міжгалузеве об'єднання виробників та переробників молока. Загальна вартість постачання молочних продуктів, реалізованих підприємствами-членами об'єднань, що входять до складу такої організації, протягом попереднього календарного року має складати не менше 50% вартості постачання відповідних товарів, проданих у попередній рік всіма переробниками молока.

Передбачається, що об’єктом справляння внеску у переробних підприємств є обсяг (вартість) реалізованої молочної продукції у звітному періоді (без ПДВ), а у імпортерів - митна вартість ввезених молочних продуктів (без ПДВ). Розмір (ставка) внеску становитиме для переробників 0,5% вартості проданої продукції, а для імпортерів - 0,5% від митної вартості продукції.

Документ також визначає механізм справляння та використання цього внеску. Так, переробники мають самостійно сплачувати його щоквартально на визначений міжгалузевою організацією банківський рахунок. Щодо імпортерів механізм передбачає, що Державна митна служба буде пропускати відповідні товари в Україну лише після сплати цього внеску на рахунки міжгалузевої організації.

Крім того, проектом визначені механізми взаємодії органів виконавчої влади щодо адміністрування внеску на фінансування програм просування молочної продукції.

Зокрема, для контролю за сплатою внесків Держпродспоживслужба та Податкова мають надавати міжгалузевій організації інформацію щодо платників внеску та обсягу реалізованих ними молочних продуктів за відповідний квартал. Також інформація про суб’єктів господарювання, що здійснили імпорт відповідного товару має надаватися міжгалузевій організації для контролю за сплатою внеску.

У випадку несплати внеску цій організації у встановлені терміни компанії буде нараховуватися пеня у розмірі 0,3% в день від суми несплачених у визначений строк коштів, але не менше 100% від суми несплачених коштів. Тобто, сплатити доведеться вже щонайменше суму, вдвічі більшу за несплачену своєчасно.

Передбачено, що репрезентативна міжгалузева організація зможе звертатися до суду щодо стягнення внеску та пені з суб'єктів господарювання. Кошти, отримані внаслідок стягнення пені, будуть зараховуватися до доходів державного бюджету.

Законопроект №9162 пропонується внести зміни до Податкового кодексу, за якими податкові органи надаватимуть міжгалузевій організації об’єднань виробників молока, молочної сировини та переробників молока інформацію, необхідну для визначення розміру вказаного внеску; а також інформацію, необхідну для рішення про підтвердження відповідності організації вищезазначеній умові про мінімум 50%-ний обсяг продажу від продажу усіх переробників молока.

У Міністерстві аграрної політики зазначені проекти законів підтримали, вказуючи, що їх ухванення буде сприяти зниженню цін на молочні продукти - як вітчизняні, так і імпортні, а також створенню нових механізмів для розвитку галузі.

Як заявив міністр Микола Сольський, важливість ініціативи також полягає і в зменшенні тіньового виробництва та продажу молочних продуктів, яке становить значну частину від продаж.

"Виробники молочних продуктів, які не сплачують податки, з прийняттям цього закону втратять частину свого прибутку. А в балансі легальних виробників нічого не зміниться, оскільки зниження ціни компенсується зниженням суми ПДВ. Цей досвід дуже розповсюджений в країнах ЄС, які останнім часом знизили ставку ПДВ до 0% на всі харчові продукти та сировину для них", – пояснив чиновник.

Як заявляють у відомстві, при розробці законопроектів враховувалися побажання як виробників, так і переробників, з якими попередньо були проведені відповідні обговорення.

Зазначається, що розробка цих документів базувалася на багаторічному та успішному досвіді інших країн, зокрема США та Євросоюзу. Зокрема, законопроекти №№ 9163 та 9162 запозичені з американської моделі, яка має назву commodity checkoff program і працює там понад 100 років: вони розроблені за її принципом, але дещо видозмінені.

За словами Сольського, за рахунок 0,5%-ого внеску представники галузі зможуть самостійно займатися просуванням молочної продукції, розвитком інновацій, боротьбою з фальсифікаціями, встановленням та розробкою нових стандартів.

"Фактично це і є справжнє саморегулювання, яке дозволяє державі передати частину функцій, з якою представники галузі впораються краще, ніж будь хто інший", - зазначив міністр.

За його словами, відмінність української моделі від американської полягає в тому, що збором цих коштів буде займатися об'єднана міжгалузева організація виробників та переробників молока, а не податкова: таким чином, ця модель навіть більш ліберальна, ніж у США.

"Наш план такий: галузь самостійно розподіляє гроші на свої потреби, а Мінагрополітики має можливість для перевірки, чи кошти спрямовуються за призначенням, за ініціативою членів такої організації", - вказав Сольський.

В свою чергу, аби цей механізм запрацював, був розроблений ще один законопроект "Про об’єднання сільськогосподарських товаровиробників" (№8149, наразі ще не розглядався), в якому прописані процедури створення відповідних організацій виробників та надання їм статуса репрезентативних, тобто таких що дійсно представляють більшу частину галузі.

Міністр наголосив, що цей механізм запрацює лише тоді, коли самі гравці ринку через свої репрезентативні організації виробників та переробників молока приймуть рішення про створення міжгалузевого об’єднання.

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