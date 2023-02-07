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Агро
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Продажі молочних продуктів відстають на 20%

Продажі молочних продуктів відстають на 20%
Фото: depositphotos

Для виробників свіжих молокопродуктів січень був відносно стабільним. Більшість із них вже закупила генератори, тому таких збоїв в роботі заводів, які були до нового року, вже значно менше.

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Про це повідомляє Infagro. 

За даними аналітиків, в лютому ціни на свіжі молокопродукти залишаться відносно стабільними.

"Можливо, сметана навіть дещо подешевшає, адже зростання рентабельності випуску товару дозволяє поборотися за розширення полиці. Також можна розраховувати на збільшення промоакцій вже в найближчі тижні, як тільки подешевшає сировина", - йдеться в повідомленні.

За попередніми оцінками, в січні виробництво свіжих молокопродуктів, всупереч традиціям, навіть виросло в порівнянні з попереднім місяцем. Проте продажі ще відстають на 20% від показників довоєнного січня 2022 року.

Аналітики молочної галузі зазначають, що у лютому показники будуть скромнішими, але суттєвого падіння виробництва не буде.

Нагадаємо, що поголів’я корів у 2022-му скоротилося на 13%, а вітчизняна галузь недоотримала майже 1 млн т молока. При цьому населення скорочує виробництво молока та вирізає худобу більш суттєво, ніж промислові господарства.