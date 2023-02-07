Продажи молочных продуктов отстают на 20%

Для производителей свежих молокопродуктов январь был относительно стабильным. Большинство из них уже закупило генераторы, поэтому таких сбоев в работе заводов, которые были до нового года, значительно меньше.

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Об этом сообщает Infagro.

По данным аналитиков, в феврале цены на свежие молокопродукты останутся относительно стабильными.

"Возможно, сметана даже несколько подешевеет, ведь рост рентабельности выпуска товара позволяет сразиться за расширение полки. Также можно рассчитывать на увеличение промоакций уже в ближайшие недели, как только подешевеет сырье", - говорится в сообщении.

По предварительным оценкам, в январе производство свежих молокопродуктов вопреки традициям даже выросло по сравнению с предыдущим месяцем. Тем не менее, продажи еще отстают на 20% от показателей довоенного января 2022 года.

Аналитики молочной отрасли отмечают, что в феврале показатели будут более скромными, но существенного падения производства не будет.

Напомним, что поголовье коров в 2022 году сократилось на 13%, а отечественная отрасль недополучила почти 1 млн т молока. При этом население сокращает производство молока и вырезает скот более существенно, чем промышленные хозяйства.