Цены на молочные продукты в Украине в 2023 году подскочат на четверть: когда и почему будет дорожать продукция

Производители молочных продуктов уже поднимали отпускные цены осенью и в 2023 году продукция будет дорожать. На это есть три основные причины: проблемы с энергоснабжением, инфляция в Украине, и зависимость от ценовой тенденции на глобальном рынке.

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Об этом Delo.ua рассказали в Ассоциации производителей молока и в ГК "Молочный альянс".

В январе цены на готовые молочные продукты серьезно не изменятся, несмотря на рост себестоимости, уточняют в АВМ. Объясняют, что сдерживающим фактором будет низкая покупательная способность украинцев. Отметим, что из-за низких продаж, "Молочный альянс" уже остановил производство мягких сыров ТМ "Яготинское" ("Любительский", "Адыгейский", "Брынза").

"В разрезе года рост цен составит 20-25%. Основными факторами роста цены будут рост на сырье и энергоносители. Снижение ставки НДС на сырое молоко и молочные продукты могло бы поддержать покупательную способность украинцев и тем самым поддержать отрасль в целом". Елена Жупинас Руководитель проекта "Ассоциация производителей молока" (АВМ)

В 2022 году Украина вернула себе статус страны экспортера молочной продукции. Положительное сальдо, по прогнозам АВМ, в 2022 году составит около $100 млн, поэтому от экспорта сырого молока будет зависеть цена на продукт внутри страны.

В настоящее время мировые рынки — под влиянием глобальной инфляции и рецессии, что является негативным сигналом и говорит о том, что грядущий год обещает быть достаточно сложным, особенно в первом квартале, отмечает руководитель АВМ. Учитывая рост затрат на производство сырого молока, эксперт прогнозирует, что рост цены на сырое молоко в 2023 году составит 25-30% .

По данным Госстата, в Украине в ноябре молоко и молочные продукты подорожали на 2,9%, в октябре - на 2,3%. Производители отмечают, что были вынуждены поднимать отпускные цены осенью прошлого года из-за отключения электричества.

Кроме того, цены на сырье для производителей молочной продукции росли ежемесячно на 5% - в октябре и ноябре.

"В течение ноября мы часто переходили на работу с помощью дизельгенераторов. И, несмотря на то, что горючее продавалось по доступным ценам, по факту оказалось, что стоимость собственной электроэнергии почти втрое дороже сети! Учитывая все эти факторы, мы вынуждены были поднять отпускные цены в ноябре в среднем на 5%. Сергей Вовченко Глава наблюдательного совета ГК "Молочный альянс"

В то же время следует отметить, что в декабре правительство предоставило молокоперерабатывающим предприятиям приоритет при определении групп с первоочередным обеспечением электроснабжения. В АВМ полагают, что теперь молокозаводы могут рассчитывать на более планомерное ведение бизнеса. Жупинас уточнила, что в случае критической ситуации в энергетической системе и перерабатывающие предприятия и МТФ должны будут переходить на альтернативные источники обеспечения, что приведет к увеличению себестоимости продукции.

В "Молочном альянсе" также добавили, что в связи с войной пока не инвестируют в новое технологическое оборудование. Однако компания потратила несколько десятков миллионов гривен на приобретение новых генераторов. Кроме того, бизнес пострадал также от российской агрессии.