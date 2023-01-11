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Цены на молочные продукты в Украине в 2023 году подскочат на четверть: когда и почему будет дорожать продукция
Производители молочных продуктов уже поднимали отпускные цены осенью и в 2023 году продукция будет дорожать. На это есть три основные причины: проблемы с энергоснабжением, инфляция в Украине, и зависимость от ценовой тенденции на глобальном рынке.
Об этом Delo.ua рассказали в Ассоциации производителей молока и в ГК "Молочный альянс".
В январе цены на готовые молочные продукты серьезно не изменятся, несмотря на рост себестоимости, уточняют в АВМ. Объясняют, что сдерживающим фактором будет низкая покупательная способность украинцев. Отметим, что из-за низких продаж, "Молочный альянс" уже остановил производство мягких сыров ТМ "Яготинское" ("Любительский", "Адыгейский", "Брынза").
В 2022 году Украина вернула себе статус страны экспортера молочной продукции. Положительное сальдо, по прогнозам АВМ, в 2022 году составит около $100 млн, поэтому от экспорта сырого молока будет зависеть цена на продукт внутри страны.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В настоящее время мировые рынки — под влиянием глобальной инфляции и рецессии, что является негативным сигналом и говорит о том, что грядущий год обещает быть достаточно сложным, особенно в первом квартале, отмечает руководитель АВМ. Учитывая рост затрат на производство сырого молока, эксперт прогнозирует, что рост цены на сырое молоко в 2023 году составит 25-30%.
По данным Госстата, в Украине в ноябре молоко и молочные продукты подорожали на 2,9%, в октябре - на 2,3%. Производители отмечают, что были вынуждены поднимать отпускные цены осенью прошлого года из-за отключения электричества.
Кроме того, цены на сырье для производителей молочной продукции росли ежемесячно на 5% - в октябре и ноябре.
В то же время следует отметить, что в декабре правительство предоставило молокоперерабатывающим предприятиям приоритет при определении групп с первоочередным обеспечением электроснабжения. В АВМ полагают, что теперь молокозаводы могут рассчитывать на более планомерное ведение бизнеса. Жупинас уточнила, что в случае критической ситуации в энергетической системе и перерабатывающие предприятия и МТФ должны будут переходить на альтернативные источники обеспечения, что приведет к увеличению себестоимости продукции.
В "Молочном альянсе" также добавили, что в связи с войной пока не инвестируют в новое технологическое оборудование. Однако компания потратила несколько десятков миллионов гривен на приобретение новых генераторов. Кроме того, бизнес пострадал также от российской агрессии.
Так, производитель перезапустил производство чедерезированных сыров "Моццарелла" и "Сулугуни", переместив технологическое оборудование из поврежденного россиянами завода на другое предприятие