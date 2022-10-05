Украина в сентябре получила рекордную выручку от экспорта молочных продуктов

Украина в сентябре экспортировала молочные продукты на рекордную сумму – 35,9 млн долларов, что на 9,2% больше, чем в июле и на 145% больше, чем в 2021 году.

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Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации производителей молока.

Основной экспортной категорией остается сухое молоко — 4,9 тыс. тонн на сумму 15,8 млн. долларов, что на 39,8% больше, чем в августе.

Также в сентябре вырос экспорт сыра почти на 4% — до 5,08 млн долларов. В то же время его импорт сократился на 23,4% — до 13 млн долларов. Экспорт кисломолочной продукции вырос почти на 20%.

При этом экспорт масла, молока, цельных сливок и сыворотки в сентябре снизился.

Как отмечается, из-за падения курса гривны суммарный импорт молочных продуктов в сентябре снизился. В целом, в Украину завезли продукции на сумму 16,3 млн долларов, что на 19% меньше, чем в августе.

Аналитик Ассоциации производителей молока Яна Линецкая отметила, что кроме курсовой поддержки, на позитивный тренд экспорта влияют высокие экспортные цены и упрощенные процедуры на границе. Но, она добавила, что в октябре следует ожидать сезонного сокращения экспорта.

Напомним, в Минагрополитике считают, что Украина переходит от сырьевой модели экономики к продовольственной. О постепенном переходе Украины к продовольственной модели экономики говорит увеличение экспорта молочной продукции и производство мяса, а также активное развитие сферы альтернативных источников энергии и переработки зерновых культур.