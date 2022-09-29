В супермаркетах Европы и США появятся специальные "украинские полки"

В Украине запустили проект Ucare by FoodTech Shelf , помогающий наладить связи украинских производителей продуктов питания с ритейлерами в Европе и США. Проект UCARE ставит своей целью стать "мостиком" между ними, создавая в зарубежных супермаркетах специальные "украинские полки".

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Об этом сообщает пресс-служба проекта.

Отмечается, что эта инициатива не просто помогает экспортировать украинские товары, но открывает Украину миру и поддерживает украинскую экономику в условиях военного положения.

До полномасштабного вторжения в РФ украинские предприниматели ежегодно расширяли экспортную географию. Украина занимала 3-е место в мире по экспорту кукурузы, 5-е по экспорту пшеницы и первое в Европе по производству меда – 73,7 тыс. тонн.

Но из-за агрессии России производственные мощности предприятий в Украине ощутимо пострадали, а некоторые даже физически уничтожены из-за боевых действий. Существенно уменьшилось производство в целом и возникли проблемы с дистрибьюторами. В настоящее время нарушены цепочки поставок продукции и упала покупательная способность жителей страны.

Чтобы поддержать экономический фронт страны UCARE становится для отечественных производителей инструментом по наращиванию экспортного потенциала, выходу на новые рынки сбыта, а также популяризации товаров made in Ukraine.

Украинские производители могут предложить для иностранных ритейлеров ряд продуктов, отвечающих потребностям потребителей. Это мясная продукция длительного хранения, снеки, орехи, мед, кондитерские изделия, рыбные изделия, консервация, бакалея, безалкогольные напитки. Вся продукция отвечает нормам ЕС и США.

Логистика, хранение товара, маркетинг, операционная работа, переговоры о поставках осуществляются силами UCARE. Часть прибыли команда направит на благотворительность, а также поддержку украинских проектов в сфере FOOD TECH.

Благодаря UCARE, украинские компании даже в условиях войны получат толчок к развитию, масштабируются, зарабатывают и выплачивают заработную плату. Западные ритейлеры, в свою очередь, расширяют ассортимент продукции, увеличивают товарооборот и получают лояльных покупателей. А украинские беженцы за границей могут покупать любимые продукты из Украины.

UCARE активно налаживает партнерские отношения на рынках США и Великобритании и со странами Европы.Присоединится к проекту украинские производители могут, подав заявку на сайте.

СПРАВКА:

Проект UCARE - частная инициатива, реализуемая в сотрудничестве с ГП "Генеральная дирекция по обслуживанию иностранных представительств", а также в партнерстве с CROWE ERFOLG UKRAINE, входящем в десятку крупнейших международных аудиторских сетей, и при поддержке крупнейшей агропромышленной компании Украины - МХП.