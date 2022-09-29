У супермаркетах Європи і США з'являться спеціальні "українські полиці"

В Україні запустили проєкт Ucare by FoodTech Shelf , який допомагає налагодити зв'язки українських виробників продуктів харчування з ритейлерами в Європі та США. Проєкт UCARE ставить собі за мету стати "містком" між ними, створюючи в закордонних супермаркетах спеціальні "українські полиці".

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Про це повідомляє пресслужба проекту.

Зазначається, що ця ініціатива не просто допомагає експортувати українські товари, а й відкриває Україну світові та підтримує українську економіку в умовах воєнного стану.

До повномасштабного вторгнення РФ українські підприємці щороку розширювали експортну географію. Україна посідала 3-те місце у світі з експорту кукурудзи, 5-те з експорту пшениці та перше місце у Європі з виробництва меду – 73,7 тис. тонн.

Але через агресію Росії виробничі потужності підприємств в Україні відчутно постраждали, а деякі навіть фізично знищені через бойові дії. Суттєво зменшилося виробництво загалом і виникли проблеми з дистриб'юторами. Наразі порушені ланцюжки постачань продукції та впала купівельна спроможність жителів країни.

Аби підтримати економічний фронт країни, UCARE стає для вітчизняних виробників інструментом з нарощування експортного потенціалу, виходу на нові ринки збуту, а також популяризації товарів made in Ukraine.

Українські виробники можуть запропонувати для іноземних ритейлерів низку продуктів, які відповідатимуть потребам споживачів. Це зокрема м'ясна продукція тривалого зберігання, снеки, горіхи, мед, кондитерські вироби, рибні вироби, консервація, бакалія, безалкогольні напої. Вся продукція відповідає нормам ЄС і США.

Логістика, зберігання товару, маркетинг, операційна робота, перемовини про поставки здійснюються силами UCARE. Частину прибутку команда спрямує на благодійність, а також на підтримку українських проєктів у сфері FOOD TECH.

Завдяки UCARE українські компанії навіть в умовах війни отримають поштовх до розвитку, масштабуються, заробляють і виплачують заробітну плату. Західні ритейлери в свою чергу розширюють асортимент продукції, збільшують товарообіг та отримують лояльних покупців. А українські біженці за кордоном мають змогу купувати улюблені продукти з України.

Наразі UCARE активно налагоджує партнерські стосунки на ринках США й Великобританії та з країнами Європи. Долучитися до проєкту українські виробники можуть, подавши заявку на сайті.

ДОВІДКА:

Проєкт UCARE — приватна ініціатива, яка реалізується у співпраці з ДП "Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв", а також у партнерстві з CROWE ERFOLG UKRAINE, що входить до десятки найбільших міжнародних аудиторських мереж, та за підтримки найбільшої агропромислової компанії України – МХП.