Україна переходить від сировинної моделі економіки до продовольчої, — Мінагрополітики

Про поступовий перехід України до продовольчої моделі економіки свідчить збільшення експорту молочної продукції та виробництво м’яса, а також активний розвиток сфери альтернативних джерел енергії і переробки зернових культур.

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Про це заявили в Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

Зазначимо, що продовольча економіка є характерною для розвинутих країн, тоді як сировинна — для країн, що розвиваються.

В відомстві зазначили, що експорт української молочної продукції досяг рекордного показника за останні два роки, але не уточнили показники.

"Форс-мажорний фактор війни прискорив нашу трансформацію. Дивлячись на результати роботи аграрного сектору за 7 місяців війни, ми бачимо, що вже точка неповернення в сировинну модель пройдена. Що це підтверджує? Перш за все, всі зрозуміли – аграрні виробники, фермери, що концентруватися на одній чи двох зернових олійних культурах є дуже ризикованим. І має бути однозначно диференціація", — сказав перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький в ефірі національного марафону UAразом.

Здешевленням кормів і тренд на розвиток тваринництва призвели до збільшення поголів’я промислового свинарства та птахівництва.

Інвестиції спрямовуються в біоенергетику, що як зазначив Висоцький, підштовхнуло розвиток сфери альтернативних джерел енергії (біоетанол, біогаз, біометан).

"В Україні вже запущені проекти за цим напрямом – до кінця року буде ще ціла низка. Дані проекти забезпечують заміщення імпорту енергетичних ресурсів, що для нас важливо, адже ми таким чином вирівнюємо енергетичний баланс", – додав перший заступник міністра аграрної політики та продовольства.

За даними УКАБ, за серпень торгівля молочною продукцією за кордон становила 12,7 тисяч тонн, що в 2 рази більше, ніж в 2021 році. Цей місячний показник об’єму торгівлі – є найбільшим за весь 2022 рік.

За вісім місяців експорт молочної продукції досяг минулорічного рівня та становить 59,4 тисяч тонн. Найбільшими імпортерами української продукції є: Молдова – 4,4 тисяч тонн, Польща – 2,4 тисяч тонн, Китай – 900 тонн.

Загалом у серпні 2022 року обсяги українського експорту зросли на 25% і склали 7,29 млн тонн. У грошовому еквіваленті експортери отримали 3,36 млрд доларів, що на 411 млн доларів більше, ніж у липні.