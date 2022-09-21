Ситуація в Україні суттєво вплинула на міжнародні ринки олії, – експерт

Україна "випала" з ринків рослинної олії в період високого попиту та цін через війну. Нестача пропозиції соняшникової олії та високі ціни в наявних гравців змусили покупців переключити свою увагу на інші культури – зокрема, на сою.

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Про це розповів керівник напрямку олійних культур транснаціональної торгової компанії "М-Грейн" (Maxgrain International Limited) Андрій Чайковський, коментуючи поточну ситуацію навколо соняшника та соняшникової олії – двох дуже важливих для українського АПК статей доходу, повідомляє видання "Фокус".

"На ринку соняшника та соняшникової олії нового врожаю склалася ситуація, коли можна спостерігати дію кількох різноспрямованих векторів.

З одного боку, нещодавнє зниження прогнозу врожаю сої в США суттєво зміцнило ф'ючерси на соєві боби та продукти їх переробки. Це сталося на тлі зростання цін на нафту та уповільнення темпів збирання соняшнику в Україні через дощі, що призвело до низької пропозиції олії з боку переробників та трейдерів в останні дні.

З іншого боку, активізація продажів сої в Аргентині після введення преференції щодо курсу обміну валюти при експорті сої призвела до того, що експортні ціни на соєву олію в Аргентині продовжили знижуватися, незважаючи на зміцнення ф'ючерсів у США", – пояснює Чайковський.

Експерт зауважив, що до найбільш істотних факторів, які можуть вплинути на подальше формування ринкової ціни на соняшникову олію та соняшник в Україні, відноситься посилення конкуренції з боку російських переробників. Вони змагаються з українськими на ринках олії в Туреччині, Індії та Китаї.

Крім того, в Росії очікується рекордний урожай соняшника, а в жовтні експортне мито на олію буде знижено до нуля.

"Через суттєве зниження експорту олії з України в березні-серпні та високі ціни на неї впродовж цього періоду, соняшникова олія втратила частину свого ринку через переключення попиту на інші олії. Знадобиться чимало часу, щоб повернути втрачені позиції.

Скоріше за все, соняшникова олія і далі торгуватиметься з дисконтом проти соєвої олії, щоб зберегти цінову привабливість (ФОБ Україна vs ФОБ Аргентина). За сприятливих умов ціновий паритет буде відновлено лише через деякий час", – зазначає керівник напрямку в М-Грейн.

За словами експерта, форвардні продажі олії з України на початок збирання соняшнику в рази менші порівняно з попередніми роками. В результаті під час сезонного масового продажу соняшнику на ринку може скластися ситуація, коли продавців буде більше, ніж покупців. В такому випадку може спостерігатися зниження ціни.

Ще одним чинником є великі перехідні запаси старого зерна. Якщо сільгоспвиробники не матимуть достатньо місця для розміщення нового врожаю соняшника та кукурудзи, то це також буде тягнути ціни донизу.

"Поки що це лише прогнози, але за два-три тижні буде більше ясності та можливості дати більш точну оцінку тенденції ринку.

Поки що фактори, що грають на зниження, виглядають більш вагомими, ніж фактори, які можуть зіграти на підвищення", – підсумував Андрій Чайковський.