Ситуация в Украине оказала существенное влияние на международные рынки масла, – эксперт

Украина "выпала" с рынков растительного масла в период высокого спроса и цен из-за войны. Нехватка предложения подсолнечного масла и высокие цены у имеющихся игроков заставили покупателей переключить свое внимание на другие культуры – в частности, на сою.

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Об этом рассказал руководитель направления масличных культур транснациональной торговой компании "М-Грейн" (Maxgrain International Limited) Андрей Чайковский, комментируя текущую ситуацию вокруг подсолнечника и подсолнечного масла – двух очень важных для украинского АПК статей дохода, сообщает издание "Фокус".

"На рынке подсолнечника и подсолнечного масла нового урожая сложилась ситуация, когда можно наблюдать действие нескольких разнонаправленных векторов.

С одной стороны, недавнее понижение прогноза урожая сои в США существенно укрепило фьючерсы на соевые бобы и продукты их переработки. Это произошло на фоне роста цен на нефть и замедления темпов уборки подсолнечника в Украине из-за дождей, что привело к низкому предложению масла со стороны переработчиков и трейдеров в последние дни.

С другой стороны, активизация продаж сои в Аргентине после введения преференции по курсу обмена валюты при экспорте сои привела к тому, что экспортные цены на соевое масло в Аргентине продолжили снижаться, несмотря на укрепление фьючерсов в США», – объясняет Чайковский.

Эксперт отметил, что наиболее существенными факторами, которые могут повлиять на дальнейшее формирование рыночной цены на подсолнечное масло и подсолнечник в Украине, относится усиление конкуренции со стороны российских переработчиков. Они соперничают с украинскими на рынках масла в Турции, Индии и Китае.

Кроме того, в России ожидается рекордный урожай подсолнечника, а в октябре экспортная пошлина на растительное масло будет снижена до нуля.

"Из-за существенного снижения экспорта масла из Украины в марте-августе и высоких цен на него в течение этого периода, подсолнечное масло потеряло часть своего рынка из-за переключения спроса на другие масла. Понадобится немало времени, чтобы вернуть утраченные позиции.

Скорее всего, подсолнечное масло будет и дальше торговаться с дисконтом против соевого масла, чтобы сохранить ценовую привлекательность (ФОБ Украина vs ФОБ Аргентина). При благоприятных условиях ценовой паритет будет восстановлен только через некоторое время", – отмечает руководитель направления в М-Грейн.

По словам эксперта, форвардные продажи масла с Украины на начало сбора подсолнечника в разы меньше по сравнению с предыдущими годами. В результате во время сезонных массовых продаж подсолнечника на рынке может сложиться ситуация, когда продавцов будет больше, чем покупателей. В таком случае может наблюдаться понижение цены.

Еще одним фактором являются большие переходные запасы старого зерна. Если сельхозпроизводители не будут иметь достаточно места для размещения нового урожая подсолнечника и кукурузы, то это будет тянуть цены вниз.

"Пока это только прогнозы, но через две-три недели будет больше ясности и возможности дать более точную оценку тенденции рынка.

Пока что факторы, которые играют на снижение, выглядят более весомыми, чем факторы, которые могут сыграть на повышение", – подытожил Андрей Чайковский.