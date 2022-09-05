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Експорт української молочної продукції вийшов на довоєний рівень
За даними УКАБ, експорт молочної продукції показує активне відновлення незважаючи на проблеми з логістикою.
Так, за серпень місяць торгівля молочною продукцією за кордон становила 12,7 тисяч тонн, що в 2 рази більше, ніж в 2021 році. Цей місячний показник об’єму торгівлі – є найбільшим за весь 2022 рік.
За вісім місяців експорт молочної продукції досяг минулорічного рівня та становить 59,4 тисяч тонн.
За словами аналітика УКАБ Максима Гопки, в літній період часу торгівля вітчизняними молочними продуктами стрімко активізувалась: сумарно за червень-серпень було експортовано 31,5 тися тонн, що становить 52% фактичного експорту за перші вісім місяців 2022 року, а також на 40% більше, ніж в аналогічний період минулого року.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Найбільшими імпортерами української продукції є: Молдова – 4,4 тисяч тонн, Польща – 2,4 тисяч тонн, Китай – 900 тонн.
Водночас, імпорт молокопродуктів поступово скорочується. За 8 місяців було імпортовано 42,3 тисяч тон, що на 37% менше, ніж торік. За серпень ввезено в Україну 5 тисяч тонн молочних продуктів, найбільше за об’ємами поставок – сирів всіх видів (3,1 тисяч тонн).
“За січень-серпень сальдо зовнішньої торгівлі є пасивним і становить -2,3 $ млн. Якщо у вересні темпи експорту залишаться такими ж як і в серпні, то сальдо зовнішньої торгівлі може бути вже активним і загальна торгівля буде більш позитивною для роботи галузі”, – прогнозує Гопка.
Нагадаємо, що ООН закликає прискорити експорт українського продовольства.