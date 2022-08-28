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ООН закликає прискорити експорт продовольства: в українських зерносховищах вже немає місця для нового врожаю
Україні потрібно продати кілька мільйонів тонн продовольства, яке зберігається у зерносховищах, щоб звільнити місце для наступного врожаю.
Про це заявив постійний координатор ООН у спеціальному координаційному центрі в Стамбулі Амір Махмуд Абдулла.
Він зазначив, що з моменту підписання угоди про розблокування українських портів у Стамбулі для торгівлі продовольством із чорноморських портів вирушило на експорт понад мільйон тонн зерна.
"Високі ціни на паливо та добрива, зміна клімату та конфлікти в усьому світі чинять величезний тиск як на фермерів, так і на споживачів і заганяють мільйони людей у бідність і голод. У силосах в Україні досі зберігаються мільйони тонн продукції минулого врожаю. За допомогою Чорноморської зернової ініціативи вдалося звільнити якесь місце, але необхідно експортувати набагато більше зерна, щоб звільнити місце для нового врожаю", - підкреслив Абдулла.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Зазначимо, через українські порти після укладання угоди щодо зерна у Стамбулі Україна експортувала вже мільйон тонн сільгосппродукції в 15 країн світу.
Наразі Україна планує наростити темпи експорту зерна до 3 млн тонн зерна щомісяця.
Але через знищення армією країни-агресора РФ зерносховищ та тимчасову окупацію населених пунктів до кінця жовтня дефіцит потужностей для зберігання зерна в Україні становитиме близько 10-15 млн тонн.