ООН призывает ускорить экспорт продовольствия: в украинских зернохранилищах уже нет места для нового урожая

Украине нужно продать несколько миллионов тонн продовольствия, хранящегося в зернохранилищах, чтобы освободить место для следующего урожая.

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Об этом заявил постоянный координатор ООН в специальном координационном центре в Стамбуле Амир Махмуд Абдулла.

Он отметил, что с момента подписания соглашения о разблокировании украинских портов в Стамбуле для торговли продовольствием из черноморских портов отправилось на экспорт более миллиона тонн зерна.

"Высокие цены на топливо и удобрения, изменение климата и конфликты по всему миру оказывают огромное давление как на фермеров, так и на потребителей и загоняют миллионы людей в бедность и голод. В силосах в Украине по-прежнему сохраняются миллионы тонн продукции прошлого урожая. С помощью Черноморской зерновой инициативы удалось освободить какое-то место, но необходимо экспортировать гораздо больше зерна, чтобы освободить место для нового урожая", - подчеркнул Абдулла.

Отметим, через украинские порты после заключения соглашения по зерну в Стамбуле Украина экспортировала уже миллион тонн сельхозпродукции в 15 стран мира.

Украина планирует нарастить темпы экспорта зерна до 3 млн тонн ежемесячно.

Но из-за уничтожения армией страны-агрессора РФ зернохранилищ и временной оккупации населенных пунктов к концу октября дефицит мощностей для хранения зерна в Украине составит около 10-15 млн тонн.