Аграрии приступили к уборке гречихи

В Украине по состоянию на 25 августа сельскохозяйственные производители собрали уже 25,3 млн. тонн зерна, в том числе 2 тысячи тонны гречки.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

В целом уборка зерновых и зернобобовых культур завершена на площади 6,6 млн га (59%) при урожайности 38,4 ц/га.

Отмечается, что пшеницы с 4,6 млн. га (98%) намолочено 18,8 млн. тонн при урожайности 40,8 ц/га. Также, ячменя с 1,6 млн га (99%) намолочено 5,5 млн т (урожайность – 34,6 ц/га).

Кроме этого, гороха из 108,8 тыс. га (98%) намолочено 246,1 тыс. т (урожайность – 22,6 ц/га), гречихи с 1,6 тыс. га (1%) – 2,0 тыс. т (урожайность – 13,2 ц/га), проса с 4,1 тыс. га (9%) – 1 тыс. т (урожайность – 21,9 ц/га).

Вместе с этим, сбор подсолнечника завершен на площади 23,5 тыс. га, (1%) намолочено 18,8 тыс. т семян при урожайности 8,0 ц/га.

Рапса собрали на площади 1 млн 85 тыс. га, (99%) намолочено 3,1 млн т семян при урожайности 28,4 ц/га.

В Минагрополитики отмечают, что самая высокая урожайность зерновых и зернобобовых культур у аграриев Хмельницкой области - 62,3 ц/га. В тройку лидеров по намолоту зерна более 2 млн т вошли: Днепропетровщина, Кировоградщина и Одесщина.

Аграрии Виннитчины, Закарпатья, Кировоградщины, Николаевщины, Полтавщины, Сумщины, Хмельнитчины, Буковины и Черниговщины завершили сбор культур ранней группы.

Ранее в Минагрополитики сообщили, что в этом году фермеры отреагировали на дефицит гречихи и посеяли в 1,5 раза больше агрокультуры, чем в прошлом. Поэтому уже осенью украинцы увидят в магазинах гречку по более низкой цене, чем сейчас.