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Аграрії приступили до збирання гречки
В Україні станом на 25 серпня сільськогосподарські виробники зібрали вже 25,3 млн тонн зерна, у тому числі 2 тисячі тонни гречки.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.
Загалом збирання зернових та зернобобових культур завершено на площі 6,6 млн га (59%) при врожайності 38,4 ц/га.
Зазначається, що пшениці з 4,6 млн га (98%) намолочено 18,8 млн тонн при врожайності 40,8 ц/га. Також, ячменю з 1,6 млн га (99%) намолочено 5,5 млн т (врожайність – 34,6 ц/га).Підписуйтеся на наш YouTube канал
Крім цього, гороху з 108,8 тис. га (98%) намолочено 246,1 тис. т (врожайність – 22,6 ц/га), гречки з 1,6 тис. га (1%) - 2,0 тис. т (врожайність – 13,2 ц/га), проса з 4,1 тис. га (9%) - 1 тис. т (врожайність – 21,9 ц/га).
Разом з цим, збирання соняшнику завершено на площі 23,5 тис. га, (1%) намолочено 18,8 тис. т насіння при врожайності 8,0 ц/га.
Ріпаку зібрали на площі 1 млн 85 тис. га, (99%) намолочено 3,1 млн т насіння при врожайності 28,4 ц/га.
У Мінагрополітики зауважують, що найвища урожайність зернових та зернобобових культур у аграріїв Хмельниччини – 62,3 ц/га. У трійку лідерів з намолоту зерна в понад 2 млн т увійшли: Дніпропетровщина, Кіровоградщина та Одещина.
Аграрії Вінниччини, Закарпаття, Кіровоградщини, Миколаївщини, Полтавщини, Сумщини, Хмельниччини, Буковини та Чернігівщини завершили збирання культур ранньої групи.
Раніше у Мінагрополітики повідомили, що цього року фермери відреагували на дефіцит гречки та посіяли в 1,5 рази більше агрокультури, ніж минулого року. Тому вже восени українці побачать у магазинах гречку за нижчою ціною, ніж зараз.