Що буде з цінами на овочі восени: прогноз експерта

В Україні з початком війни ціни на продукти харчування зросли на 20%, а ціни на овочі стримуються наразі сезонним фактором. Але восени овочі на українському ринку подорожчають на 10-15%.

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Про це повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

За його словами, на ціни на продукти будуть тиснути інфляція, порушення логістичних ланцюгів, зростання цін на пальне, вартість енергоносіїв та витрати на зберігання продукції.

"З початку війни ціни на всі товари зросли на понад 20%. Зараз серпень, сезон збору овочів, тому спостерігаємо зниження вартості через збільшення пропозиції. Картопля огірки томати та інші овочі подешевшали, сезонний фактор буде продовжуватись до жовтня місяця. Враховуючи те, що певна кількість українців виїхали закордон, це також сприяло зниженню цін на сезонні овочі. Але восени зростуть витрати на зберігання овочів, тому слід очікувати після жовтня збільшення ціни на 10-15% на всі групи", - відзначив Денис Марчук.

Зазначимо, нестача пропозиції якісної цибулі провокує зростання цін на українському ринку. Вже зараз цей овоч в Україні коштує в середньому в 4,6 рази вище, ніж у минулому році.

А білокачанна капуста вже коштує в середньому у 6 разів дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.