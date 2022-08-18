Ціни на цибулю в Україні вже в середньому в 4,6 рази вищі за минулорічні

Нестача пропозиції якісної цибулі провокує зростання цін на українському ринку. Ця продукція надходить у продаж по 24-27 грн/кг.

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Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Ситуацію, що склалася, виробники пояснюють затримкою у проведенні збирання цибулі, ще минулого тижня деякі господарства змушені були повністю зупинити вибірку через сильні дощі, внаслідок чого пропозиція даної продукції на ринку помітно скоротилася.

Згідно з даними щоденного моніторингу проекту, зараз на ринку спостерігається скорочення пропозиції цибулі. Більшість українських виробників завершують реалізацію цибулі ранніх та середніх сортів, тоді як пізніша цибуля масово почне надходити у продаж у середньому через 2 тижні.

При цьому попит на цибулю утримується на досить високому рівні, що дозволяє фермерам переглядати ціну на продукцію у бік підвищення.

В результаті, на даний момент цибуля надходить у продаж по 24-27 грн/кг ($0,66-0,74/кг), що в середньому на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

На сьогоднішній день вартість цибулі в Україні вже в середньому в 4,6 рази вища, ніж за аналогічний період минулого року. Таку суттєву цінову різницю експерти проекту пояснюють скороченням виробничих площ під даною культурою та, відповідно, різким зниженням урожаю цибулі.

За словами самих виробників, у поточному сезоні у них виникають не лише проблеми з урожайністю, але також і з якістю цибулі. Цибульні плантації зараз масово атакують захворювання та шкідники, через що фермери будуть змушені серйозно переглянути плани щодо обсягів зберігання даної продукції.

Зазначимо, на сьогоднішній день білокачанна капуста в Україні вже коштує в середньому у 6 разів дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.