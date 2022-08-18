Цены на лук в Украине уже в среднем в 4,6 раза выше прошлогодних

Недостаток предложения качественного репчатого лука провоцирует рост цен на украинском рынке. Данная продукция поступает в продажу по 24-27 грн/кг.

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Сложившуюся ситуациию производители объясняют задержкой в проведении уборки лука, еще на прошлой неделе некоторые хозяйства вынуждены были полностью остановить выборку из-за сильных дождей, вследствие чего предложение данной продукции на рынке заметно сократилось.

Согласно данным ежедневного мониторинга проекта, на данный момент на рынке наблюдается сокращение предложения лука. Большинство украинских производителей завершают реализацию лука ранних и средних сортов, тогда как более поздний лук массово начнет поступать в продажу в среднем через 2 недели.

При этом спрос на лук удерживается на достаточно высоком уровне, что и позволяет фермерам пересматривать цену на продукцию в сторону повышения.

В результате, на данный момент репчатый лук поступает в продажу по 24-27 грн/кг ($0,66-0,74/кг), что в среднем на 10% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

На сегодняшний день стоимость репчатого лука в Украине уже в среднем в 4,6 раза выше, чем в аналогичный период прошлого года. Столь существенную ценовую разницу эксперты проекта объясняют сокращением производственных площадей под данной культурой и, соответственно, резким снижением урожая лука.

По словам самих производителей, в текущем сезоне у них возникают не только проблемы с урожайностью, но также и с качеством репчатого лука. Луковые плантации сейчас массово атакуют заболевания и вредители, из-за чего фермеры вынуждены будут серьезно пересмотреть планы по объемам хранения данной продукции.

Отметим, на сегодняшний день белокочанная капуста в Украине уже стоит в среднем в 6 раз дороже, чем в аналогичный период прошлого года.