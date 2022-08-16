Из-за дорогого газа в Украине остановятся 10 сахарных заводов

10 сахарных заводов в Украине не будут работать из-за высокой цены на газ для промышленности. Об этом сообщает ассоциация “Укрцукор”.

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"Цена на коммерческий газ, который предлагают предприятиям, такая, что можно сразу не запускать завод, ведь каждый килограмм производимого на этом газе сахара приносит только убытки. Это и стало причиной того, что в этом году еще 10 заводов работать не будут, то есть запустится только 22 сахарных завода по всей Украине", - сообщают в ассоциации.

Согласно сообщению, единственная возможность работать для сахарных заводов - это диверсифицировать энергоносители.

Напомним, в текущем 2021/2022 маркетинговом году (1 сентября 2021 года – 31 августа 2022 года) по состоянию на 25 июля в Украине произведено 1,45 млн тонн сахара, что составляет 130,5% производства в прошлом маркетинговом году.