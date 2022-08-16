Через дорогий газ в Україні зупиняться 10 цукрових заводів

10 цукрових заводів в Україні не працюватимуть через високу ціну на газ для промисловості. Про це повідомляє асоціація "Укрцукор".

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"Ціна на комерційний газ, який пропонують підприємствам, така, що можна відразу не запускати завод, адже кожен кілограм цукру, що виробляється на цьому газі, завдає тільки збитків. Це і стало причиною того, що цього року ще 10 заводів працювати не будуть, тобто запуститься лише 22 цукрові заводи по всій Україні", - повідомляють в асоціації.

Згідно з повідомленням, єдина можливість працювати для цукрових заводів – це диверсифікувати енергоносії.

Нагадаємо, у поточному 2021/2022 маркетинговому році (1 вересня 2021 року – 31 серпня 2022 року) станом на 25 липня в Україні вироблено 1,45 млн тонн цукру, що становить 130,5% виробництва минулого маркетингового року.