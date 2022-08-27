Україна експортувала перший мільйон тонн продовольства від початку дії "зернового коридору"

Через українські порти після укладання угоди щодо зерна у Стамбулі Україна експортувала вже мільйон тонн сільгосппродукції в 15 країн світу. Про це 27 серпня повідомила пресслужба Адміністрація морських портів України

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У період із 1 серпня, коли були розблоковані порти "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний", з України вийшли 44 судна із агропродукцією.

В АМПУ додали, що лише за один день, 26 серпня, з порту Чорноморськ вийшло 4 судна, які доставлять 133 тис тонн пшениці, кукурудзи та олії до портів Судану, Індії, Єгипту та Туреччини.

За 7 днів роботи "зернового коридору" порти Великої Одеси прийняли 13 суден під завантаження 362 тис тонн пешниці, кукурудзи, ріпаку, олії, сої та ячменю, які попрямують до портів Іспанії, Ізраїлю, Німеччиеи та Турції. Паралельно з цим 13 суден з 294 тис тонн пшениці, олії, сої, ріпаку та кукурудзи на борту відправились до портів Лівії, Нідерландів, Ізраїлю, Індії, Єгипту, Туреччини, Німеччини та Судану.

Нагадаємо, першим судном, яке вийшло з порту Одеси, став корабель Razoni, що попрямував до Лівану з вантажем у 27 тисяч тонн кукурудзи.

Тепер Україна планує наростити темпи експорту зерна з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" через "зернові" коридори в Чорному морі Україна до 3 млн тонн зерна щомісяця. Протягом 2022-2023 маркетингового року аграрний експортний потенціал України перевищить 50 млн т. Більше виторгу аграріям принесе експорт кукурудзи.