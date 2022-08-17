Для закупівлі українського зерна США внесуть майже $70 млн до WFP

Вашингтон вирішив внести 68 мільйонів доларів до Всесвітню продовольчої програми (WFP) на закупівлю української пшениці з метою пришвидшити вирішення продовольчої кризи. Про це повідомив держсекретар Ентоні Блінкен.

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"Ми прагнемо підтримувати глобальну продовольчу безпеку для найбільш уразливих верств населення та закликаємо всі країни наслідувати цей приклад", — написав Блінкен в своєму Twitter.

Світова продовольча криза, в тому числі, виникла у зв'язку з блокадою українських портів, де знаходилось зерно для експорту. Вторгнення Росії в Україну 24 лютого призвело до унеможливлення виходу суден, що загрожувало голодом деяким країнам Африки, вважали в ООН.

Вперше з 24 лютого судно (Razoni) з українським продовольством вийшло з порту Одеси вранці 1 серпня. Спільний координаційний центр (СКЦ) у середу, 3 серпня, перевірив його.

З портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" через "зернові" коридори в Чорному морі Укрїна планує вивозити щонайменше 3 млн тонн зерна щомісяця. Протягом 2022-2023 маркетингового року аграрний експортний потенціал України перевищить 50 млн т. Найбільше виручки аграріям принесе експорт кукурудзи.

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