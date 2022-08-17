Для закупки украинского зерна США внесут почти $70 млн в WFP

Вашингтон решил внести 68 миллионов долларов во Всемирную продовольственную программу (WFP) на закупку украинской пшеницы с целью ускорить разрешение продовольственного кризиса. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

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"Мы стремимся поддерживать глобальную продовольственную безопасность для наиболее уязвимых слоев населения и призываем все страны последовать этому примеру", - написал Блинкен в своем Twitter.

Мировой продовольственный кризис, в том числе, возник из-за блокады украинских портов, где находилось зерно для экспорта. Вторжение России в Украину 24 февраля привело к невозможности выхода судов, что угрожало голодом некоторым странам Африки, считали в ООН.

Впервые с 24 февраля судно (Razoni) с украинским продовольствием вышло из порта Одессы утром 1 августа. Совместный координационный центр (СКЦ) 3 августа проверил его.

Из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" через "зерновые" коридоры в Черном море Украина планирует вывозить не менее 3 млн тонн зерна ежемесячно. В течение 2022-2023 маркетингового года аграрный экспортный потенциал Украины превысит 50 млн т. Больше выручки аграриям принесет экспорт кукурузы.

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