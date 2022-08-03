В Турции СКЦ проверил первое судно с украинским зерном (ФОТО)

Совместный координационный центр (СКЦ) в среду, 3 августа, провел первую проверку судна, вышедшего из украинского порта после достижения так называемых Стамбульских соглашений. Им стал сухогруз Razoni с кукурузой на борту.

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Об этом сообщило турецкое Министерство обороны в Twitter.

"СКЦ завершил инспекционную деятельность на борту RAZONI. Судно с 27 тысячами тонн кукурузы пройдет через Босфор, чтобы за короткое время отправиться в Ливан", - рассказали в ведомстве.

Минобороны также опубликовало фото, на которых изображены представители Украины, Турции, РФ и ООН, входящие в состав ЦСК. На изображениях зафиксирован процесс проверки Razoni.

В украинских портах отправки ожидают 27 сухогрузов. До проверки Razoni Анкара сообщала, что турецкая сторона готова принимать одно судно в день. Однако теперь, как сообщает Reuters, высокопоставленный турецкий чиновник заявил, что после успешной работы СЦК Турция готова принимать по три судна каждый день.

В связи с подписанием соглашения о разблокировании украинских портов для экспорта зерна 27 июля возобновили работу порты "Одесса", "Черноморск" и "Южный". В тот же день в Стамбуле приступил к работе координационный центр по экспорту украинского зерна.

Задача СКЦ – обеспечить транспортировку и распределение экспортируемого из Украины зерна. Движение судов будет отслеживаться, а весь процесс будет координироваться ООН и другими сторонами договоренностей.