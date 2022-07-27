В Стамбуле начал работу координационный центр по экспорту украинского зерна

В Стамбуле 27 июля прошла церемония открытия Совместного координационного центра (СКЦ), созданного для обеспечения безопасного экспорта зерна и аналогичных пищевых продуктов из украинских морских портов. Об этом сообщило информационное агентство АА.

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"Задача СКЦ - обеспечить транспортировку и распределение экспортируемого из Украины зерна. Движение судов будет отслеживаться, а весь процесс будет координироваться ООН и другими сторонами договоренностей", - отметил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Он уточнил, что о разминировании акватории вблизи портов речь пока не идет, но если это понадобится, то этот процесс будет согласован со всеми сторонами (Украиной, РФ, Турцией, ООН). В портах Украины продолжается подготовка к вывозу зерна.

Эту информацию подтверждают в Мининфраструктуре, но уточняют, что если Россия будет проводить манипуляции в Черном море, которые по оценке компетентных органов будут представлять опасность, то инициатива по разблокированию портов для экспорта зерна будет приостановлена.

Напомним, в одесском порту, который 23 июля потерпел ракетные удары со стороны Российской Федерации, находилось зерно, предназначавшееся на экспорт.

Этот обстрел произошел после подписания представителями Украины, России и Турции 22 июля в Стамбуле при поддержке ООН двух идентичных соглашений по возобновлению экспорта зерна из украинских портов.