В Стамбулі розпочав роботу координаційний центр по експорту українського зерна

У Стамбулі 27 липня відбулася церемонія відкриття Спільного координаційного центру (СКЦ), створеного задля забезпечення безпечного експорту зерна та аналогічних харчових продуктів із українських морських портів. Про це повідомило інформаційне агентство АА.

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"Завдання СКЦ – забезпечити транспортування та розподіл зерна, що експортується з України. Рух судів відстежуватиметься, а весь процес координуватиметься ООН та іншими сторонами домовленостей", — зазначив міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар.

Він уточнив, що про розмінування акваторії поблизу портів наразі мова не йде, але якщо це знадобиться, то цей процес буде погоджений з усіма сторонами (Україною, РФ, Турцією, ООН). Наразі в портах України триває підготовка до вивезення зерни.

Цю інформацію підтверджують в Мінінфраструктури, але уточнюють, що якщо Росія буде проводити маніпуляції в Чорному морі, які за оцінкою компетентних органів будуть становити небезпеку, то ініціатива з розблокування портів для експорту зерна буде призупинена.

Нагадаємо, в одеському порту, який 23 липня зазнав ракетних ударів з боку Російської Федерації, знаходилося зерно, яке призначалося на експорт.

Цей обстріл стався після підписання представниками України, Росії та Туреччини 22 липня у Стамбулі за підтримки ООН двох ідентичних угод щодо відновлення експорту зерна з українських портів.