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У порту Одеси під час ракетного удару було зерно для експорту
В одеському порту, який у суботу, 23 липня, зазнав ракетних ударів з боку Російської Федерації, знаходилося зерно, яке призначалося на експорт.
Про це у коментарі "Суспільному" повідомили у прес-службі Міністерства аграрної політики.
"Кількість я не скажу, тому що завантаженістю займається Мінінфраструктури, то це до них. Ми вже чекали завтра-післязавтра перші відправлення", - розповіли у відомстві.
Нагадаємо, у суботу, 23 липня, російські загарбники завдали ракетного удару по Одесі. До одеського порту прилетіли дві ракети, внаслідок чого там спалахнула пожежа.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Звернімо увагу, що цей обстріл стався після підписання представниками України, Росії та Туреччини 22 липня у Стамбулі за підтримки ООН двох ідентичних угод щодо відновлення експорту зерна з українських портів.
У зв'язку з цим МЗС України закликало ООН та Туреччину забезпечити дотримання Росією своїх зобов'язань у рамках безпечного функціонування зернового коридору.