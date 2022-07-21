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Українське зерно експортуватимуть Чорним морем через три порти

Українське зерно експортуватимуть Чорним морем через три порти

Відповідно до плану експорту українського зерна, попередньо погодженого минулого тижня у Стамбулі, вивезення здійснюватиметься через три українські порти й контролюватиметься групою під егідою ООН.

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Про це повідомив народний депутат, член української делегації на переговорах з Росією Рустем Умєров, пише "Суспільне".

"Експорт відбуватиметься через три порти: "Одеса", "Південний" та "Чорноморськ", але в майбутньому, сподіваємося, можемо і розширити їх", - зазначив він.

За його словами, всі рекомендації морських сил, збройних сил повинні бути дотримані.

"Є безпечні коридори, маршрути, які ми розробили спільно з військовими, і по цих маршрутах будуть проходити всі цивільні судна. Ми будемо продавати зерно всім. І всі судна, які вільно можуть дотримуватися цих рекомендацій, можуть заходити до нас", — зазначив Умєров.

Він додав, що дотримання безпекових правил контролюватиме моніторингова група під егідою ООН, яка буде знаходитися в Стамбулі.

"Жодних російських суден в наших акваторіях не повинно бути. Ми не довіряємо їм. Навіть якщо вони підпишуть угоду з ООН. Це країна-агресор, і поки вони не відійдуть до своїх кордонів, їм довіряти не можна", - зауважив Умєров.

За його словами, стосовно "зернових коридорів" розроблено механізм, де жодного контролю суден в морі не буде, а моніторингова група  лише перевірятиме, щоб в цих суднах не було озброєння.

Зазначимо, під час зустрічі військових делегацій міністерств оборони Туреччини, Росії та України з делегацією Організації Об’єднаних Націй (ООН) у Стамбулі було домовлено про створення координаційного центру для експорту українського зерна.

Автор:
Світлана Манько