Угорщина заявила про готовність допомагати у вивезенні українського зерна

Міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь заявив, що Будапешт сприятиме створенню умов для збільшення експорту зерна із України та підтримає підприємницьку зону для переробних заводів на угорсько-українському кордоні.

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Про це очільник Мінсільгоспу повідомив після зустрічі з українським колегою Миколою Сольським у Львові.

"Угорщина готова тісно співпрацювати та сприяти негайному розширенню експорту зерна з України", —сказав Надь.

Щоб уникнути голоду у країнах, залежних від поставок продовольства, Будапешт хоче допомогти доставити зерно, накопичене через закриття портів, на різні ринки.

"Розвиток залізниць, навантажувальних і складських потужностей надзвичайно важливий, і за умови спільних дій та належного обґрунтування Європейський Союз також може підтримати ці інвестиції", – додав Надь.

Для цього, за словами міністерства, в угорсько-українському прикордонному регіоні необхідно створити підприємницьку зону, де можна буде побудувати нові переробні підприємства.

В той же час під час зустрічі військових делегацій міністерств оборони Туреччини, Росії та України з делегацією Організації Об’єднаних Націй (ООН) у Стамбулі щодо українського зерна було домовлено про створення координаційного центру.

Варто нагадати, що центр досліджень продовольства та землекористування KSE Institute оцінив загальну вартість викрадених Росією зернових та олійних культур в Україні у понад 613 мільйонів доларів.

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