Інвестори Trump Media втратили $2,2 млрд, поки частка самого Трампа оцінюється в $460 млн

Звичайні інвестори компанії Trump Media & Technology Group, серед яких більшість становлять виборці та прихильники Дональда Трампа, сукупно втратили понад 2,2 мільярда доларів. Водночас сам президент США, який майже не вкладав власних коштів у бізнес, досі володіє пакетом акцій вартістю близько 460 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

Акції Trump Media, материнської компанії платформи Truth Social, пережили падіння через постійне спалювання готівки, невдалі операції з криптовалютою та нездатність залучити велику аудиторію. Лише після проміжних виборів до Конгресу США, де перемогли демократи, котирування впали ще на 32%, опустившись до історичного мінімуму в 4,02 долара за акцію.

При цьому родина Трампів практично не витрачала власних грошей на розвиток проєкту. У 2024 році під час злиття з компанією Digital World Acquisition Дональд Трамп безкоштовно отримав 114,75 мільйона акцій. На піку вартості його частка на папері перевищувала 6 мільярдів доларів, а зараз оцінюється приблизно у 460 мільйонів.

Розчарування прихильників і збитки на сотні мільйонів

Опитані журналістами дрібні інвестори повідомили, що повірили в стрімкий успіх бізнесу після повернення Трампа до Білого дому. Багато з них вклали в цінні папери до 20% власних статків або пенсійні накопичення, купуючи акції по 45–53 долари за одиницю. Зараз їхні інвестиції знецінилися на понад 88%.

Окремо журналісти зазначають, що це не перші великі втрати прихильників політика: раніше інвестори чотирьох криптовалютних проєктів родини Трампів (серед яких мемкоїн, біржа World Liberty Financial та блокчейн-стартапи) втратили ще 2,3 мільярда доларів через знецінення цифрових токенів.

Справи самої соцмережі Truth Social також залишаються складними: доходи компанії три роки поспіль не перевищують 4 мільйонів доларів на рік. Стримінговий сервіс платформи, у який вклали понад 200 мільйонів доларів, із серпня 2024 року до кінця червня 2026 року приніс лише 630 тисяч доларів виторгу. Крім того, компанія невдало закупила біткоїни безпосередньо перед падінням їхньої вартості.

У керівництві Trump Media заявили, що мають достатній запас коштів і зосереджені на створенні цінності для акціонерів, зокрема за рахунок запланованого злиття з компанією у галузі термоядерної енергетики TAE Technologies. Підрахунки журналістів щодо збитків у компанії назвали "упередженими", проте опитані професори фінансів підтвердили правильність використаної аналітичної методики.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Truth Social продає швидший доступ до дописів Трампа за 100 000 доларів на місяць. Це дає великим трейдерам відчутну перевагу під час торгів, адже публікації президента США здатні швидко змінювати ціни на фінансових ринках.