Венгрия заявила о готовности помогать в вывозе украинского зерна

Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил, что Будапешт будет способствовать созданию условий для увеличения экспорта зерна из Украины и поддержит предпринимательскую зону для перерабатывающих заводов на венгерско-украинской границе.

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Об этом глава Минсельхоза сообщил после встречи с украинским коллегой Николаем Сольским во Львове.

"Венгрия готова тесно сотрудничать и способствовать немедленному расширению экспорта зерна из Украины", - сказал Надь.

Чтобы избежать голода в странах, зависимых от поставок продовольствия, Будапешт хочет помочь доставить зерно, накопленное из-за закрытия портов, на разные рынки.

"Развитие железных дорог, погрузочных и складских мощностей чрезвычайно важно, и при условии совместных действий и надлежащего обоснования Европейский Союз также может поддержать эти инвестиции", – добавил Над .

Для этого, по словам министерства, в венгерско-украинском приграничном регионе необходимо создать предпринимательскую зону, где можно построить новые перерабатывающие предприятия.

В то же время во время встречи военных делегаций министерств обороны Турции, России и Украины с делегацией Организации Объединенных Наций (ООН) в Стамбуле по поводу украинского зерна было договорено о создании координационного центра.

Стоит напомнить, что центр исследований продовольствия и землепользования KSE Institute оценил общую стоимость похищенных Россией зерновых и масличных культур в Украине более чем в 613 миллионов долларов.

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