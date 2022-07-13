Россия украла в Украине зерна и масличных культур уже на $613 млн - KSE Institute

Центр исследований продовольствия и землепользования KSE Institute оценивает общую стоимость похищенных Россией зерновых и масличных культур в Украине в сумму более 613 миллионов долларов, говорится в сообщении аналитического центра.

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В настоящее время общая сумма убытков и потерь из-за войны в сельском хозяйстве, по оценкам Агроцентра KSE, составляет 27,6 миллиарда долларов, из которых убытки из-за несобранных озимых культур оцениваются в 1,4 миллиарда долларов, а уничтоженная техника - в 926 миллионов долларов.

Косвенные потери в сельском хозяйстве из-за уменьшения производства, блокады портов и удорожания производственных факторов, напомним, оцениваются в 23,3 миллиарда долларов, а непосредственный ущерб аграриям составили 4,3 миллиарда долларов, что составляет почти 15% капитала страны.

В то время как эти повреждения отражают полное или частичное уничтожение именно материальных активов, косвенные потери учитывают недополученный доход от уменьшения количества производимых товаров и дополнительных средств, которые производители вынуждены тратить из-за войны.

По данным аналитиков, по состоянию на сегодняшний день потеряно (повреждены или полностью уничтожены) зернохранилищ совокупной вместимостью в 4 миллиона тонн. Еще часть зернохранилищ находятся в оккупированных регионах, и к ним нет полного доступа.

При этом, как прогнозируют в KSE Institute, украинский аграрный сектор продолжит функционировать по более или менее привычному тренду, несмотря на уменьшение площади пашни и более высокие цены на удобрения и дизель.

Однако противоположная ситуация наблюдается в сценарии с экспортом, ограниченным до 1,5 миллиона тонн в месяц. В 2022 году ожидается определенный спад производства и значительное уменьшение экспорта зерна. Это приведет к необходимости долго хранить 45% урожая пшеницы, 50% урожая ячменя и 30% урожая кукурузы.

В KSE также указывают, что производители этих экспортоориентированных культур не смогут экспортировать свой урожай, у них будет очень мало средств для продолжения производства в 2023 году. В лучшем случае производители смогут удовлетворить потребности лишь достаточно небольшого внутреннего рынка.

Таким образом, Украина рискует потерять до 10% своего ВВП, если экспорт зерна не будет восстановлен до уровня 2021 года. На данный момент неизвестно, будет ли экспортировано украинское зерно в нужном объеме, поэтому оба сценария развития событий остаются вероятными.

"Если зерно не будет экспортироваться, мы увидим серьезные изменения в структуре нашего агропроизводства и аграрного сектора в целом. Производители переориентируются на другие культуры. Производство подсолнечника, пшеницы, кукурузы и ячменя упадет до удовлетворения только внутреннего спроса, в разы меньше спроса на мировом рынке, который украинский аграрный сектор удовлетворял до сих пор", – резюмировала руководитель Агроцентра KSE Мария Богонос.

Напомним, что на оккупированных территориях Запорожской области оккупанты пытаются возобновить вывоз украинского зерна, для чего создали соответствующую компанию, контролируемую депутатом Запорожского облсовета, бывшим депутатом Верховной Рады Евгением Балицким.

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