Косвенные потери в сельском хозяйстве Украины в результате войны оценили в $23 млрд

Потери сельского хозяйства Украины из-за уменьшения производства, блокады портов и удорожания производственных факторов в результате войны с Россией оцениваются в 23,3 миллиарда долларов, свидетельствуют подсчеты Центра исследований продовольствия и землепользования KSE Institute и Министерства аграрной политики и продовольствия.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Там отмечают, что озвученная на днях оценка в 4,3 миллиарда долларов, составляющая почти 15% капитала страны, касается именно полного или частичного уничтожения материальных активов. Косвенные же потери учитывают недополученный доход от уменьшения количества производимых товаров и дополнительные средства, которые производители вынуждены тратить из-за войны, то есть это разница между фактическими доходами и доходами, которые сельхозпроизводители получили бы, если бы не вторжение России в Украину.

В частности, косвенные потери из-за недополученного урожая сельскохозяйственных культур оцениваются в 9,6 миллиарда долларов. Наиболее значимое снижение в прогнозируемом урожае 2022 года отмечается для производства пшеницы (ожидается спад в 33% по сравнению с базовым сценарием), подсолнечника (32%) и ячменя (31%), поскольку значительная часть производства этих культур находится непосредственно в регионах, страдающих от активных боевых действий и оккупации. Для кукурузы такое падение оценивается лишь в 18%.

Согласно расчетам, в 2022 году ожидается на 22% меньше урожая и других сельскохозяйственных культур (кроме указанных выше), что означает дополнительные недополученные доходы в размере 3,3 миллиарда долларов.

"Однако в то время как однолетние растительные культуры можно снова посеять в следующем году и получить новый урожай, спад поголовья в животноводстве приводит к уменьшению объема производства на несколько лет вперед. Общие потери животноводческого сектора оцениваются в 682 миллиона долларов", - отмечают также аналитики.

Потери из-за меньшего урожая многолетних культур составили 89 миллионов долларов. Согласно подсчетам, для начала плодоношения новых многолетних насаждений понадобится в среднем пять лет, а потери урожая многолетних насаждений в течение пяти лет составят 222,4 миллиона долларов.

Кроме того, с началом вторжения РФ украинские сельхозпроизводители столкнулись и с удорожанием факторов производства, в частности, удобрений и топлива. Так, стоимость удобрений увеличилась на 37% с начала войны, а цены на дизельное топливо выросли примерно на 0,39 доллара за литр. Общие потери из-за повышения производственных затрат оцениваются в 859 миллионов долларов.

Еще одним следствием войны с РФ стало то, что из-за блокады своих портов Украина столкнулась с перенасыщенностью внутреннего рынка экспортно-ориентированной продукцией и почти четырехкратным удорожанием экспортной логистики.

Это привело к уменьшению цен внутри страны на основные экспортно-ориентированные культуры (пшеница, кукуруза, ячмень, подсолнечник) более чем на 30%. Косвенные потери производителей из-за этого оцениваются в 11,9 миллиарда долларов.

Как указывают в KSE Institute, расчеты косвенных потерь помогают понять не только масштаб падения отрасли, но и потребности для полноценного возобновления производства украинскими аграриями. Отмечается, что значительная доля недополученного дохода была бы использована для покрытия расходов на последующую посевную кампанию и закупку кормов для скота, и без частичной компенсации потерь фермеры в наиболее пострадавших от войны регионов возобновить производство не смогут.

Источник фото: ru.depositphotos.com