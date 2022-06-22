Непрямі втрати у сільському господарстві України внаслідок війни оцінили у $23 млрд

Втрати сільського господарства України через зменшення виробництва, блокаду портів та здорожчання виробничих факторів внаслідок війни з Росією оцінюються у 23,3 мільярда доларів, свідчать підрахунки Центру досліджень продовольства та землекористування KSE Institute та Міністерства аграрної політики та продовольства.

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Там зазначають, що озвучена днями оцінка у 4,3 мільярда доларів, що складає майже 15% капіталу країни, стосується саме повного чи часткового знищення самих матеріальних активів. Непрямі ж втрати враховують недоотриманий дохід від зменшення кількості вироблених товарів та додаткові кошти, які виробники змушені витрачати через війну, тобто це різниця між фактичними доходами та доходами, які сільгоспвиробники отримали б, якби не вторгнення Росії в Україну.

Зокрема, непрямі втрати через недоотриманий врожай сільськогосподарських культур оцінюються у 9,6 мільярда доларів. Найбільш значуще зниження у прогнозованому врожаї 2022 року відзначається для виробництва пшениці (очікується спад у 33% порівняно з базовим сценарієм), соняшнику (32%) і ячменю (31%), оскільки значна частина виробництва цих культур знаходиться безпосередньо у регіонах, що страждають від активних бойових дій та окупації. Для кукурудзи ж таке падіння оцінюється лише у 18%.

Відповідно до розрахунків, у 2022 році очікується на 22% менший врожай і інших сільськогосподарських культур (окрім зазначених вище), що означає додаткові недоотримані доходи у розмірі 3,3 мільярда доларів.

"Однак у той час як однорічні рослинні культури можна знову посіяти в наступному році та отримати новий врожай спад поголів'я у тваринництві призводить до зменшення обсягу виробництва на декілька років вперед. Відтак, загальні втрати тваринницького сектору оцінюються в 682 мільйони доларів", - зазначають аналітики.

Втрати через менший врожай багаторічних культур склали 89 мільйонів доларів. За підрахунками, для початку плодоношення нових багаторічних насаджень знадобиться в середньому п'ять років, а втрати врожаю багаторічних насаджень впродовж п'яти років складуть 222,4 мільйони доларів.

Крім цього, з початком вторгнення РФ українські сільгоспвиробники стикнулися зі здорожчанням факторів виробництва, зокрема добрив та палива. Так, вартість добрив збільшилися на 37% з початку війни, а ціни на дизельне паливо зросли приблизно на 0,39 долара за літр. Церез це загальні втрати через підвищення виробничих витрат оцінюються у 859 мільйонів доларів.

Ще одним наслідком війни з РФ стало те, що через блокаду своїх портів Україна зіткнулась з перенасиченістю внутрішнього ринку експортно-орієнтованої продукції та майже чотирикратним здорожчанням експортної логістики.

Це призвело до зменшення цін всередині країни на основні експортно-орієнтовані культури (пшениця, кукурудза, ячмінь, соняшник) на більш ніж 30%. Непрямі втрати виробників через це оцінюються у 11,9 мільярда доларів.

Як вказують у KSE Institute, розрахунки непрямих втрат допомагають зрозуміти не лише масштаб падіння галузі, а і потреби для повноцінного відновлення виробництва українськими аграріями. Зазначається, що значна частка недоотриманого доходу була б використана для покриття витрат на наступну посівну кампанію та закупку кормів для худоби, і без часткової компенсації втрат фермери в регіонах, що найбільше постраждали від війни, відновити виробництво не зможуть.

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