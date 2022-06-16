Війна, розв'язана Росією, може позбавити світ трьох урожаїв української пшениці, - Мінагрополітики

Російське вторгнення в Україну створює глобальний дефіцит пшениці як мінімум на три сезони, утримуючи більшу частину українського врожаю на ринках, що підштовхне ціни до рекордних рівнів.

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Про це повідомив міністр сільського господарства України Микола Сольський.

"Зараз ми говоримо про три врожаї пшениці одночасно: ми не можемо вивезти торішній урожай, ми не можемо зібрати та вивезти поточний, і ми, очевидно, аграрії не дуже захочуть сіяти наступний", - сказав міністр.

За його словами, в Україні традиційно вирощують озиму пшеницю, яку аграрії починають сіяти з кінця літа, але цього року виробники ще думають, чи сіятимуть з урахуванням ускладненого експорту.

Зазначається, що в Україні до кінця року будуть накопичені величезні надлишки, які можуть становити від 55 до 60 тонн зернових та олійних разом, які просто нема де зберігати. Тому падіння площі озимої пшениці під урожай 2023 року на підконтрольній Україні території може становити значний відсоток.

"Загалом Україна посіяла 6,5 млн га озимої пшениці під урожай 2022 року, але лише 5 млн га змогли обмолочити фермери на підконтрольній Україні території. Таким чином, з 1,5 млн га, що залишилися, на окупованій території залишається не менше 5 млн тонн пшениці, яку неможливо зібрати", - сказав Микола Сольський.

Також він додав, що навіть без цього дефіциту запаси пшениці в Україні цього року можуть сягнути 23 млн. тонн за внутрішнього споживання на рівні 5 млн. тонн.

Нагадаємо, що заступник міністра аграрної політики Маркіян Дмитрасевич заявила, що Україні нестача зерна не загрожує, оскільки це фізично неможливо, бо виробництво майже вп'ятеро перевищує споживання всередині країни.