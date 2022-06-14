Україні брак зерна не загрожує, оскільки це фізично неможливо, - Маркіян Дмитрасевич

Заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Маркіян Дмитрасевич розповів в інтервью "РБК-Україна", що Україні брак зерна не загрожує, оскільки це фізично неможливо, тому що виробництво майже в п'ять разів перевищує споживання всередині країни.

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"Якщо в минулому році загальний урожай був 106 млн тонн, то ми використовували 20 млн тонн всіх культур. Відношення споживання щодо виробництва у нас відносно невисоке, до того ж воно знизилося через те, що люди поїхали. Так що у нас проблем бути не може. Це просто нереально", – переконаний заступник Міністра.

За його словами, якщо до вересня питання з експортом не вирішиться, може виникнути інша проблема – ніде буде зберігати продукцію нового врожаю.

"У нас було потужностей для зберігання на 75 млн тонн. Сховища на 10 млн тонн ми втратили, тому що вони на окупованих територіях, і частина знищена", – пояснив Маркіян Дмитрасевич.

За підрахунками Мінагрополітики, вже на початок вересня дефіцит потужностей для зберігання зерна може бути на 3–4 млн тонн, а на кінець осені 10-15 млн тонн.

Нагадаємо, що окупанти з підприємств у Запорізькій області вивезли майже 2 тисячі тонн зернових культур