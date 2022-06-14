Украине не угрожает дефицит зерна, поскольку это физически невозможно, - Маркиян Дмитрасевич

Заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Маркиян Дмитрасевич рассказал в интервью "РБК-Украина", что Украине нехватка зерна не угрожает, поскольку это физически невозможно, потому что производство почти в пять раз превышает потребление внутри страны.

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"Если в прошлом году общий урожай был 106 млн тонн, то мы использовали 20 млн тонн всех культур. Отношение потребления по производству у нас относительно невысокое, к тому же оно снизилось из-за того, что люди уехали. Так что у нас проблем быть не может. Это просто нереально", – убежден заместитель Министра.

По его словам, если до сентября вопрос с экспортом не решится, может возникнуть другая проблема – негде будет хранить продукцию нового урожая.

"У нас было мощностей для хранения на 75 млн тонн. Хранилища на 10 млн тонн мы потеряли, потому что они на оккупированных территориях и часть уничтожена", - объяснил Маркиян Дмитрасевич.

По подсчетам Минагрополитики, уже к началу сентября дефицит мощностей для хранения зерна может быть на 3–4 млн тонн, а к концу осени 10-15 млн тонн.

Напомним, что оккупанты с предприятий в Запорожской области вывезли почти 2 тысячи тонн зерновых культур