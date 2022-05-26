США не снимут санкции с России, даже если она разблокирует украинские порты

США отвергают предложения России об отмене санкций в обмен на разблокировку доступа к украинским портам.

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Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Нэд Прайсна на брифинге в среду, сообщает "Европейская правда".

"Конечно, мы не будем снимать санкции в ответ на пустые обещания. И раньше мы слышали их от Российской Федерации. Я думаю, мы имеем основания для скептицизма, когда мы слышим разные обещания и предложения из России. Самое быстрое решение проблемы роста цен на сырье, рост цен на продовольствие во всем мире – это прекращение россиянами этой жестокой войны, прекращение Россией блокады портов Украины, прекращение нападений на зерновые элеваторы, прекращение нападений на суда с зерном", – подчеркнул Прайс.

Он назвал ужасным то, что Россия стремится использовать продукты питания и энергию как оружие, и отверг утверждение России о том, что это санкции против нее вызвали продовольственный кризис.

Напомним, ранее стало известно, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш добивается высокого соглашения с Россией, Турцией и другими странами, чтобы открыть украинский экспорт продовольствия на мировые рынки и предотвратить потенциальный глобальный дефицит продовольствия.