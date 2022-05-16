Генсек ООН лобіює послаблення антиросійських санкцій в обмін на відкриття українських портів, — ЗМІ

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш добивається високої угоди з Росією, Туреччиною та іншими країнами, щоб відкрити український експорт продовольства на світові ринки та запобігти потенційному глобальному дефіциту продовольства

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Про це пише The Wall Street Journal.

"Росія перекрила українські чорноморські порти, щоб послабити країну та завоювати її узбережжя. Антоніу Гутерреш попросив Москву дозволити деякі українські постачання зерна в обмін на заходи щодо полегшення експорту калійних добрив з Росії та Білорусії", - пише видання.

За словами дипломатів, Росія поки що не веде серйозних переговорів щодо угоди. Туреччина, яка є великою чорноморською державою, висловила готовність взяти участь в угоді, у тому числі шляхом розмінування моря та управління судноплавством. При цьому Гутерріш прагне усунути бар'єри, зокрема, західні санкції, щоб повернути на ринок більше російського та білоруського калію.

"Нам потрібно знайти спосіб повернути виробництво продуктів харчування в Україні та виробництво продуктів харчування та добрив у Росії, незважаючи на війну", - заявляв раніше Гуттеріш.

Нагадаємо, раніше в ООН заявили, що якщо українські морські порти негайно не будуть розблоковані Росією для експорту, світ очікує на глобальну продовольчу кризу. У свою чергу, президент Володимир Зеленський зазначає, що допомогу Україні, насамперед постачанням зброї для відображення російської агресії, зараз слід розглядати і як сприяння продовольчій безпеці у світі.