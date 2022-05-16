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В Украине 9 из 10 людей окажутся за чертой бедности, если война затянется - ООН

В Украине 9 из 10 людей окажутся за чертой бедности, если война затянется - ООН

В Организации Объединенных Наций прогнозируют гуманитарную ситуацию в Украине в случае затяжного вооруженного конфликта. В частности, в ООН считают, что 9 из 10 украинцев окажутся за чертой бедности, если война затянется на период от 12 месяцев. 

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Об этом ООН сообщает в Twitter.

Военные действия в стране уже привели к большим убыткам для инфраструктуры. По оценкам ООН, в Украине разрушены здания, дороги, мосты, больницы, школы на сумму не менее 100 млрд долларов США.

"Половина предприятий полностью закрыта, другая половина испытывает трудности", — отмечают в ООН.

Кроме того, если украинские морские порты немедленно не будут разблокированы Россией для экспорта, мир ожидает глобальный продовольственный кризис. В свою очередь президент Владимир Зеленский отмечает, что помощь Украине, в первую очередь поставками оружия для отражения российской агрессии, сейчас следует рассматривать и как содействие продовольственной безопасности в мире.

Автор:
Вита Молодан