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В Украине 9 из 10 людей окажутся за чертой бедности, если война затянется - ООН
В Организации Объединенных Наций прогнозируют гуманитарную ситуацию в Украине в случае затяжного вооруженного конфликта. В частности, в ООН считают, что 9 из 10 украинцев окажутся за чертой бедности, если война затянется на период от 12 месяцев.
Об этом ООН сообщает в Twitter.
Военные действия в стране уже привели к большим убыткам для инфраструктуры. По оценкам ООН, в Украине разрушены здания, дороги, мосты, больницы, школы на сумму не менее 100 млрд долларов США.
"Половина предприятий полностью закрыта, другая половина испытывает трудности", — отмечают в ООН.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, если украинские морские порты немедленно не будут разблокированы Россией для экспорта, мир ожидает глобальный продовольственный кризис. В свою очередь президент Владимир Зеленский отмечает, что помощь Украине, в первую очередь поставками оружия для отражения российской агрессии, сейчас следует рассматривать и как содействие продовольственной безопасности в мире.