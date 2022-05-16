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В Україні 9 із 10 людей опиняться за межею бідності, якщо війна затягнеться - ООН
В Організації Об'єднаних Націй прогнозують гуманітарну ситуацію в Україні у разі затяжного збройного конфлікту. Зокрема, в ООН вважають, що 9 із 10 українців опиняться за межею бідності, якщо війна затягнеться на період від 12 місяців.
Про це ООН повідомляє у Twitter.
Військові дії країни вже призвели до великих збитків для інфраструктури. За оцінками ООН, в Україні зруйновано будинки, дороги, мости, лікарні, школи на суму не менше 100 млрд доларів США.
"Половина підприємств повністю закрита, інша половина зазнає труднощів", - зазначають в ООН.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Крім того, якщо українські морські порти негайно не будуть розблоковані Росією для експорту, світ очікує на глобальну продовольчу кризу. У свою чергу президент Володимир Зеленський зазначає, що допомогу Україні, насамперед постачанням зброї для відображення російської агресії, зараз слід розглядати і як сприяння продовольчій безпеці у світі.