В Україні 9 із 10 людей опиняться за межею бідності, якщо війна затягнеться - ООН

В Організації Об'єднаних Націй прогнозують гуманітарну ситуацію в Україні у разі затяжного збройного конфлікту. Зокрема, в ООН вважають, що 9 із 10 українців опиняться за межею бідності, якщо війна затягнеться на період від 12 місяців.

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Про це ООН повідомляє у Twitter.

9 out of 10 people in #Ukraine could be pushed into poverty or near poverty due to the #war, putting almost 2 decades of development gains at risk.



See how @UNDP is working with the Government & partners to provide emergency & essential public services. https://t.co/PefBzputLI pic.twitter.com/0CVU8Nh0oK — UNDP Eurasia (@UNDPEurasia) May 9, 2022

Військові дії країни вже призвели до великих збитків для інфраструктури. За оцінками ООН, в Україні зруйновано будинки, дороги, мости, лікарні, школи на суму не менше 100 млрд доларів США.

"Половина підприємств повністю закрита, інша половина зазнає труднощів", - зазначають в ООН.

Крім того, якщо українські морські порти негайно не будуть розблоковані Росією для експорту, світ очікує на глобальну продовольчу кризу. У свою чергу президент Володимир Зеленський зазначає, що допомогу Україні, насамперед постачанням зброї для відображення російської агресії, зараз слід розглядати і як сприяння продовольчій безпеці у світі.