Нервові зриви, вбрак ліків та антисанітарія: у Маріуполі спостерігається значний сплеск смертності

У Маріуполі відбувається нетиповий для мирного життя рівень смертності. Багато людей середнього віку помирає внаслідок нервових зривів, відсутності медсервісу та антисанітарії.

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Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріупольці повідомляють про нетиповий для мирного життя рівень смертності. Багато людей середнього віку помирає. Рівень смертності такий, що на місці ексгумованих могил у дворах одразу виникає нова", - йдеться у повідомленні.

За його словами, люди гинуть внаслідок нервових зривів, відсутності медичного сервісу та антисанітарії.

"Сумний потік смерті не спадає. Люди гинуть не від обстрілів, а наслідків окупації. Нервові зриви, відсутність медичного сервісу, антисанітарія та знищений імунітет через голод - чотири вершники Апокаліпсису в Маріуполі", - наголосив він.

Нагадаємо, мер Маріуполя Вадим Бойченко прогнозує, що до кінця року в окупованому місті від хвороб та нестерпних умов може померти понад 10 тисяч людей. Зараз у місті перебуває 150-170 тисяч жителів.

Водночас 14 травня російські військові пропустили колону автомобілів з українцями, які кілька днів очікували евакуації з окупованого Маріуполя до Запоріжжя.