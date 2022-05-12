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Україна веде дуже складні переговори щодо евакуації поранених бійців з "Азовсталі", - Верещук

Азовсталь, Маріуполь, військові в Азовсталі, війна в Украині
Фото: Україна веде дуже складні переговори щодо евакуації поранених бійців з "Азовсталі"

Україна веде дуже складні переговори щодо евакуації тяжко поранених бійців з "Азовсталі" у Маріуполі в обмін на полонених росіян.  

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Про це повідомила віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. 

"На жаль, публічні коментарі деяких політиків, журналістів та громадських діячів щодо змісту переговорів не тільки дезінформують та дезорієнтують суспільство, а й шкодять переговорному процесу. Я дуже прошу. Йдеться про життя людей. Утримайтеся від публічних коментарів про те, чого не знаєте. Якщо все вийде і ми витягнемо людей, потім робіть, що хочете. А зараз прошу бути відповідальними та не заважати", - йдеться у повідомленні. 

За словами Верещук, наразі Україна веде переговори лише про 38 важкопоранених бійців. 

"Працюємо покроково. Обміняємо 38 важких, потім будемо рухатись далі. Зараз немає перемовин про обмін 500 або 600 людей, про що повідомляють деякі ЗМІ", - додала вона. 

Нагадаємо, 11 травня український уряд запропонував РФ обміняти російських полонених на українських захисників, які зараз перебувають на металокомбінаті "Азовсталь". Водночас Росія блокує всі запропоновані варіанти з евакуації військових із "Азовсталі". 

Автор:
Анастасія Дєдковська