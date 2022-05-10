Росія блокує всі запропоновані варіанти з евакуації військових із "Азовсталі", - Зеленський

Україна використовує всі можливі дипломатичні канали, щоб організувати евакуацію українських військовослужбовців із Маріуполя, але Росія не дає згоди на будь-який із запропонованих варіантів.

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Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час звернення до влади Мальти.

"Ми застосовуємо всі можливі дипломатичні інструменти, щоб організувати порятунок для них. Але Росія не дає згоди на будь-який із запропонованих варіантів", - сказав глава держави.

Також президент нагадав, що Україна закликала міжнародних партнерів передати наступальне озброєння, проте зараз його немає в тій кількості, яка б дозволила українським військам здійснити деблокаду Маріуполя.

Нагадаємо, 9 травня радник ОП Михайло Подоляк заявив, що Збройні Сили роблять надзусилля, щоб з'явилася можливість військової деблокади Маріуполя.

За словами захисників Маріуполя, вони не мають варіанта здатися в полон. Вони мають намір стояти і боротися до кінця, і це єдиний спосіб, який гарантує їм життя.