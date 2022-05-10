Електромонтер "Азовсталі" здав окупантам розташування підземних тунелів на заводі - прокуратура

Житель Маріуполя Донецької області, який повідомив окупаційним військам про розташування підземних приміщень металургійного комбінату "Азовсталь", які утримуються українськими військовими та нацгвардійцями, отримав підозру у державній зраді в умовах воєнного стану та колабораціонізмі.

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Як повідомляє Офіс генерального прокурора, чоловіку інкримінують частину 2 статті 111 та частину 6 статті 111-1 Кримінального кодексу. За даними слідства, підозрюваний передав ворогові інформацію про розташування підземних тунелів, сховищ та комунікацій на території "Азовсталі".

"З початку військової агресії РФ тунелі використовуються захисниками, які тримають оборону міста та ведуть бойові дії з російськими військами і представниками псевдореспублік, а також цивільними громадянами, які там перебувають", - пояснюють в ОГП.

Отриману від підозрюваного інформацію загарбники зафіксували на відео та поширили в інтернеті з метою пропагандистської діяльності та демотивації захисників Маріуполя.

Оскільки чоловік продовжує перебувати на тимчасово окупованій військами РФ території, про підозру йому повідомлено заочно. Розслідування справи веде Головне управління Служби безпеки України у Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури та ОГП.

Нагадаємо, що захисники перетвореної на руїни "Азовсталі", що продовжує нищитися на бомбардуваннями й обстрілами, днями повідомили, що не розглядають варіант здачі в російський полон. При цьому більшість мирних громадян, які перебували в підземеллях комбінату, вдалося евакуювати 7 травня.