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З "Азовсталі" евакуювали всіх жінок, дітей та людей похилого віку
Віце-прем’єр-міністр–міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що 7 травня всіх жінок, дітей та людей похилого віку евакуйовали із “Азовсталі” в заблокованому Маріуполі.
"Наказ президента виконано: всіх жінок, дітей та людей похилого віку з Азовсталі евакуйовано. Цю частину маріупольської гуманітарної операції завершено", - написала міністр у своєму Facebook.
Однак, на території заводу залишаються українські військові, які захищають територію підприємства від російських військ, що перевершують кількість. Серед українців багато поранених.
Нагадаємо, евакуація із заблокованого окупантами підприємства проводилася декілька днів при підтримці ООН та Червоного Хреста.Підписуйтесь на наш Telegram канал
При цьому загарбники не переставали відкривати вогонь по "Азовсталі", люди виїжджали під обстрілами, ворог постійно порушував режим припинення вогню.