Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Категорія
Суспільство
Дата публікації

З "Азовсталі" евакуювали всіх жінок, дітей та людей похилого віку

З "Азовсталі" евакуювали всіх жінок, дітей та людей похилого віку
Діти на "Азовсталі" говорили, що мріють побачити сонце

Віце-прем’єр-міністр–міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що 7 травня всіх жінок, дітей та людей похилого віку евакуйовали із “Азовсталі” в заблокованому Маріуполі.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

"Наказ президента виконано: всіх жінок, дітей та людей похилого віку з Азовсталі евакуйовано. Цю частину маріупольської гуманітарної операції завершено", - написала міністр у своєму Facebook.

Однак, на території заводу залишаються українські військові, які захищають територію підприємства від російських військ, що перевершують кількість. Серед українців багато поранених.

Нагадаємо, евакуація із заблокованого окупантами підприємства проводилася декілька днів при підтримці ООН та Червоного Хреста.

При цьому загарбники не переставали відкривати вогонь по "Азовсталі", люди виїжджали під обстрілами, ворог постійно порушував режим припинення вогню. 

Автор:
Віта Молодан