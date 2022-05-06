Захисники "Азовсталі" зривають плани РФ на півдні Донбасу, — Міноборони Великобританії

Російські війська штурмують металургійний завод "Азовсталь" у Маріуполі, де обороняються українські бійці. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії.

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У відомстві зазначають, що ці атаки даються Росії ціною втрат особового складу, техніки та боєприпасів.

"Поки український опір триває на "Азовсталі", російські втрати наростатимуть і зриватимуть їхні оперативні плани на півдні Донбасу", — заявили в Міноборони Британії.

При цьому в Пентагоні заявили про перекидання значної частини військ РФ на північ від Маріуполя.

Нагадаємо, у Маріуполі на території заводу "Азовсталь" розпочався третій етап евакуації мирних жителів за підтримки ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Людей, які хочуть евакуюватися, збирають біля ТРЦ "Порт Сіті" о 12.00.